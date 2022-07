Topman Ryanair zegt dat vliegtickets te goedkoop zijn

Premium Financieel

5 vragen: inflatie over hoogtepunt heen, pijn alleen niet

Voor de tweede maand op rij is de torenhoge inflatie in Nederland een beetje gedaald. In juni stegen de prijzen gemiddeld met 9,9%. Daarmee lijkt de inflatie na de piek uit maart over zijn top heen. Toch is het leed voor huishoudens daarmee nog niet geleden: de voedselprijzen zullen nog pijn doen.