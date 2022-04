LIVE | De Jonge vecht voor politieke toekomst in mondkapjesdebat: ’Excuses zijn niet genoeg’

Onze verslaggever Valentijn Bartels is aanwezig bij het debat. Volg onderaan dit bericht zijn verslag

PvdA-Kamerlid Kuiken opent direct ’bij aanvang van het debat de aanval op De Jonge, vanwege appjes die hij ambtenaren stuurde waarin hij aanspoorde contact met Sywert van Lienden te zoeken. „Als je als ambtenaar dit soort berichten krijgt van de minister, dan heb je het te regelen.”

Ze vraagt De Jonge of hij een „semantisch woordenspel wil spelen over wat het woord ’betrokkenheid’ precies betekent.” Ze vraagt zich af op welke manier de Kamer met De Jonge verder kan als minister. „Waar blijft die nieuwe politieke cultuur die ons als maatschappij beloofd is?”

PVV-Kamerlid Agema is woedend over de onthullingen. Ze wijst op het appverkeer tussen De Jonge, zijn politiek assistent en een ambtenaar van CDA-signatuur. „CDA’ers die dingen voor elkaar regelen. Nepotisme heet dat.”

De 9 miljoen winst die Sywert van Lienden maakte moet wat haar betreft terug. Maar wat de PVV betreft moet De Jonge vandaag hoe dan ook het veld ruimen. „U weet dat excuses niet genoeg zijn.”

SP’er Hijink neemt het De Jonge niet per se kwalijk dat hij mondkapjes probeerde te regelen, maar dat hij dat later ontkende vindt hij niet kunnen. „Waarom is hij niet eerlijk geweest? Waarom loog hij tegen journalisten? Waarom heeft hij niet gezegd: ’ja ik wist ervan en ja ik ben hartstikke kwaad over hoe zij zich hebben kunnen verrijken’.”

Kamerlid Azarkan (Denk) stelt dat deze affaire niet alleen negatief afstraalt op De Jonge zelf maar op de hele politiek. „Het zou de minister sieren als hij excuses maakt.”

Ga aan het werk, zegt ook GL-leider Klaver. „Democratie maak je samen. Geef journalisten en de Kamer gewoon antwoord als ze iets vragen.” Hij dankt het kabinet dat er woensdag alsnog een bulk aan appjes naar buiten kwam. „Maar waarom kon vorige week deze informatie niet geleverd worden en deze week ineens wel?”

Nederigheid

Voor De Jonge staat vandaag veel op het spel. Hoe nederig stelt hij zich op richting de Kamer? De ex-coronaminister ontkende herhaaldelijk dat hij betrokken was bij de mondkapjesdeal met Van Lienden, terwijl uit geopenbaarde app’jes blijkt dat het De Jonge zélf was die Van Lienden naar voren schoof bij ambtenaren die in het begin van de coronacrisis over de aanschaf van beschermingsmiddelen beslisten. Het debat over de mondkapjesdeal begint rond 10.15 uur.

De Jonge – die inmiddels minister voor Volkshuisvesting is – nam woensdag alvast de vlucht naar voren. Hij openbaarde alsnog een berg aan informatie, vergezeld van een piepkleine mea culpa. Hiermee hoopt hij vandaag zonder kleerscheuren het debat door te komen.

Schokgolf

De plotselinge transparantie zorgde voor een schokgolf door de Tweede Kamer. Geen partij had nog gerekend op zo’n stapel documenten na talloze eerdere verzoeken om meer informatie over De Jonges betrokkenheid bij de Sywert-deal. De nieuwe documenten laten wederom zien dat De Jonge zich wel degelijk bemoeide met de mondkapjesdeal en zijn voor de oppositiepartijen een bron van achterdocht. Zij vragen zich af waarom er nu ineens wel openheid van zaken wordt gegeven.

Vanuit coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en CU kan de CDA-minister kritische vragen verwachten, maar woensdag viel al te beluisteren dat het viertal het liefst wacht met het vellen van een oordeel tot een groot Deloitte-onderzoek naar alle deals rond persoonlijke beschermingsmiddelen af is. De omstreden Sywert-deal – waarmee zo’n 100 miljoen euro gemoeid was - is namelijk niet de enige omvangrijke deal die de overheid sloot. Pas als ook daar een beter beeld van komt, kan de eindrekening worden opgemaakt. Daarmee lijkt De Jonge vanuit de coalitie een reddingsboei toegeworpen te krijgen.