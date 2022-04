LIVE | Oppositie richt pijlen op De Jonge in mondkapjesdebat: ’Excuses zijn niet genoeg’

Onze verslaggever Valentijn Bartels is aanwezig bij het debat. Volg onderaan dit bericht zijn verslag

„Als je als ambtenaar dit soort berichten krijgt van de minister, dan heb je het te regelen”, begint PvdA-Kamerlid Attje Kuiken de aanval direct al bij aanvang van het debat, vanwege appjes die hij ambtenaren stuurde waarin hij aanspoorde contact met Sywert van Lienden te zoeken.

PVV-Kamerlid Agema is woedend over de onthullingen. Ze wijst op het appverkeer tussen De Jonge, zijn politiek assistent en een ambtenaar van CDA-signatuur. „CDA’ers die dingen voor elkaar regelen. Nepotisme heet dat.” De 9 miljoen winst die Sywert van Lienden maakte moet wat haar betreft terug. Maar wat de PVV betreft moet De Jonge vandaag hoe dan ook het veld ruimen. „U weet dat excuses niet genoeg zijn.”

Maar er klinkt ook genade bij oppositiepartijen. „Ik wil met een zekere mildheid kijken naar de daden van de vorige minister”, aldus SGP-leider Van der Staaij, die daarmee laat doorschemeren genoegen te nemen met excuses.

Ga aan het werk, zegt ook GL-leider Klaver. „Democratie maak je samen. Geef journalisten en de Kamer gewoon antwoord als ze iets vragen.” Hij dankt het kabinet dat er woensdag alsnog een bulk aan appjes naar buiten kwam. „Maar waarom kon vorige week deze informatie niet geleverd worden en deze week ineens wel?”

Coalitiepartijen stellen zich vergevingsgezind op richting De Jonge. Joba van den Berg (CDA) houdt partijgenoot De Jonge uit de wind, en richt haar pijlen vooral op Sywert van Lienden. Ze vindt het ’volstrekt niet ter zake doen’ dat Van Lienden CDA-lid was ten tijde van de mondkapjesdeal. Ze wekt daarmee de toorn van verschillende coalitieleden. PVV’er „Het is één grote CDA-bende. Waarom doet u het debat eigenlijk?”, fulmineert bijvoorbeeld PVV’er Agema.

Ook GL-leider Klaver is verbaasd. „Sta ik hier nou met een Kamerlid te debatteren of met een woordvoerder van het kabinet?” Misschien kan Van den Berg tijdens het debat beter plaatsnemen in het kabinetsvak, oppert hij cynisch.

D66’er Wieke Paulusma richt zich op het Deloitte-onderzoek (dat nu al 5 keer vertraagd is) en de deal tussen het bedrijf van Van Lienden en het ministerie van Justitie. „Het valt me op dat de coalitiepartijen dit debat heel breed trekken”, merkt Jesse Klaver (GL) op. „Terwijl de antwoorden daarop zich laten raden: wacht het onderzoek af. Maar daar gaat het hier niet over, het gaat over de bemoeienis van de minister.” Ook Hijink (SP) beschuldigt Paulusma ervan zich achter het onderzoek ’te verschuilen’.

Zowel Paulusma als Tielen stellen zich zeer kritisch op in de richting van Kamerlid Omtzigt, die eerder ook werd genoemd in relatie tot Sywert van Lienden. Zij willen dat hij zijn communicatie openbaar maakt. „Als Deloitte bij mij komt is dat geen probleem. Maar ik vind het raar dat u de mailbox van parlementariers wil doorzoeken.”

Nederigheid

Voor De Jonge staat vandaag veel op het spel. Hoe nederig stelt hij zich op richting de Kamer? De ex-coronaminister ontkende herhaaldelijk dat hij betrokken was bij de mondkapjesdeal met Van Lienden, terwijl uit geopenbaarde app’jes blijkt dat het De Jonge zélf was die Van Lienden naar voren schoof bij ambtenaren die in het begin van de coronacrisis over de aanschaf van beschermingsmiddelen beslisten. Het debat over de mondkapjesdeal begint rond 10.15 uur.

De Jonge – die inmiddels minister voor Volkshuisvesting is – nam woensdag alvast de vlucht naar voren. Hij openbaarde alsnog een berg aan informatie, vergezeld van een piepkleine mea culpa. Hiermee hoopt hij vandaag zonder kleerscheuren het debat door te komen.

Schokgolf

De plotselinge transparantie zorgde voor een schokgolf door de Tweede Kamer. Geen partij had nog gerekend op zo’n stapel documenten na talloze eerdere verzoeken om meer informatie over De Jonges betrokkenheid bij de Sywert-deal. De nieuwe documenten laten wederom zien dat De Jonge zich wel degelijk bemoeide met de mondkapjesdeal en zijn voor de oppositiepartijen een bron van achterdocht. Zij vragen zich af waarom er nu ineens wel openheid van zaken wordt gegeven.