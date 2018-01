’Ivanka Trump wil president worden’

Dat beweert journalist Michael Wolff in zijn boek Fire And Fury. Ivanka en haar man Jared Kushner hebben zich aangesloten bij het team van Trump, mede met het oog op de verre toekomst. Zo kan de weg naar het presidentsschap alvast worden geplaveid.

„Ze hebben onderling een afspraak gemaakt: als de mogelijkheid er zou zijn, wordt Ivanka degene die presidentskandidaat wordt”, zo schrijft Wolff. „De eerste vrouwelijke president, zo bedacht Ivanka, zou niet Hillary Clinton worden, maar Ivanka Trump.”

Wie de informatie over Ivanka’s plannen aan Wolff heeft gegeven, is niet bekend. De journalist heeft veel informatie verkregen van andere bronnen rondom Trump, waardoor niet altijd is vast te stellen of alle informatie klopt.