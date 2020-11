Chronisch zieke Dewi-Jill: ’Alle hulp viel opeens weg’

Dewi-Jill verloor door de coronacrisis haar baantje in de reismarketing. Ze laat zich nu omscholen tot apothekersassistente. Ⓒ Roel Dijkstra

Amsterdam - Jongeren en jongvolwassenen met een chronische aandoening of beperking worden sterk getroffen door de coronacrisis. Uit onderzoek van Stichting JongPIT en Jongeren INC blijkt dat meer dan de helft studievertraging heeft opgelopen, de arbeidsparticipatie onder druk staat en dat maar liefst 80% van de jongeren minder toegang tot zorg had.