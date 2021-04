Champagne en kaviaar: ’Franse ministers op fuck-coronadiner’

„U kunt doorlopen. Hier is geen corona”, vertelt een butler in net kostuum aan een van de gasten in het barokkerig ogende decor vol bladgoud, met champagne op de tafels en kaviaar op de borden. Een maaltje kost honderden euro’s.

Gasten hoeven geen mondkapje op. „We willen dat mensen zich op hun gemak voelen. Dit is een private gelegenheid, we hopen dat u zich thuis voelt”, vertelt de butler op de beelden van tv-kanaal M6.

Minder bedeelden kunnen in het restaurant vanaf €160 euro per maaltijd spenderen en wie echt de bloemetjes buiten zet, betaalt €490 – en krijgt daarvoor de deal met kaviaar.

Bekijk de beelden. Tekst loopt verder.

Vreemd, want op dit moment zijn alle cafés en restaurants in Parijs gesloten. Corona heerst nog steeds. Alleen in Parijs zouden 1500 mensen op de intensive cares liggen.

Paleisbaas

De organisator van het evenement zegt tegen de Franse journalisten dat het zeker geen incidentele uitspatting betreft. „Heel gebruikelijk”, noemt hij het evenement. „Ik heb deze week in twee of drie restaurants gegeten met enkele ministers.” Geen probleem, vindt hij. „We zijn nog steeds een democratie, u kunt doen wat u wilt.”

Ook advocaten, beroemdheden uit de showbizz en bekende zakenlui zouden aanschuiven. Namen van ministers worden niet genoemd.

De organisator wordt in de tv-uitzending onherkenbaar gemaakt, maar in Franse media wijst iedereen naar Pierre-Jean Chalençon, eigenaar van het statige Paleis Vivienne – gelegen in hartje Parijs, tussen het Louvre en de Sacre Coeur – waar de opnames mogelijk zijn gemaakt.

„Helemaal fout en lasterlijk”, reageerde de excentrieke Chalençon op sociale media, maar zijn chef deelde wel degelijk een foto van een dinerzaal, compleet met wijnglazen én lachende Chalençon die twee duimen in de lucht steekt.

De foto’s van deze chef, in net werkpak én wederom poserend met Chalençon, gaan rond. Ontkennen is onbegonnen werk. De Fransen willen nu alle namen en rugnummers van de aanwezigen en delen de slogan #OnVeutLesNomes, ofwel #WijWillenDeNamen.

’Pas maar op!’

Ondertussen liet de Franse premier Jean Castex in het parlement weten dat iedereen die ’andermans leven vermoedelijk in gevaar brengt’ met bijvoorbeeld een etentje, een jaar gevangenisstraf riskeert en een boete van 15,000 euro.

„Aanklagers worden gevraagd om systematisch daders die geheime activiteiten organiseren waarmee de levens van anderen vermoedelijk in gevaar worden gebracht, te berechten”, aldus Castex. Hij ging meer politiemacht daarvoor vrijmaken.