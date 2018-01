Manafort daagt Justitie om onderzoek Mueller

Manafort vindt dat het onderzoek van Mueller tussen de vermeende banden van ’Team Trump’ en Rusland verder gaat dan de bevoegdheden van Mueller. Hij zou van staatssecretaris Rod Rosenstein van Justitie ’carte blanche’ hebben gekregen, en dat is onterecht, aldus Manafort.

Manafort was Trumps campagneleider van juni tot augustus 2016. Hij kwam destijds in beeld tijdens het onderzoek van Mueller naar de vermeende Russische inmenging in de presidentsverkiezingen. Manafort wordt verdacht van samenzwering tegen de VS en van een aantal financiële misdrijven, onder meer in Oekraïne.

Manafort stelt dat de aanklachten tegen hem helemaal buiten het onderzoek van Mueller vallen. De aanklachten zouden alleen maar gaan over lobbywerk dat hij deed voor de overheid in Oekraïne. Manafort eist dat de zaak tegen hem van tafel wordt gehaald.

Bekijk ook: Zakenimperium Trump komt onder vuur