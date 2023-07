Duikt Wagner-baas Prigozjin straks op in Niger? Aanhangers coup schreeuwen om Rusland

NAIROBI - Binnen een week de afgezette president Mohamed Bazoum van Niger in ere herstellen of anders volgens er – militaire - maatregelen. Dat heeft het West-Afrikaanse regionale blok ECOWAS zondag gemeld aan de coupplegers in het West-Afrikaanse land. Het aantreden van de huurlingen van de Wagner Group lijkt ondertussen slechts een kwestie van tijd. De roep om Rusland neemt toe.

In Niger en landen daaromheen zitten de mensen steun van Rusland wel zitten. Hier wordt de Russsiche vlag meegedragen bij een demonstratie voor couppleger Tchiani. Ⓒ foto ANP