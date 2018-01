Huis van Bill en Hillary Clinton in brand

Het huis aan de ’15 Old House Lane’ in Chappaqua, in de staat New York, vatte vlam op de tweede verdieping. Het grootste vuur zou inmiddels zijn gedoofd.

Het is niet bekend of het echtpaar thuis was. Er zijn in elk geval geen gewonden gevallen, zei de politie.

Op foto’s is te zien dat verschillende brandweerwagens naar het huis van de Clinton’s zijn gegaan.

Het huis dat nu in brand staat, zou in 2016 zijn aangekocht. Het gaat volgens nieuwssite TMZ om een huis dat naast een andere villa ligt, waarin tv-presentatrice Oprah Winfrey eens te gast was. Beide panden zijn in het bezit van de Clintons.