Man (74) die politiehond in opleiding mishandelde met stroomstootwapen krijgt taakstraf

De man had de hond tijdens de trainingen geslagen en geprikt met een zogenaamde veedrijver, een stok die elektrische schokken geeft. De zaak kwam in maart van dit jaar aan het licht toen het televisieprogramma Zembla een uitzending wijdde aan honden die bij opleidingsclubs mishandeld zouden worden tijdens de trainingen tot politiehond. Op beelden in die uitzending was te zien hoe de 74-jarige Ad van W. bij zijn hondenclub in het Brabantse Gemonde het dier dat hij trainde, met een stok en een slipketting sloeg en elektrische schokken toediende.

Zembla maakte de uitzending omdat politiehonden in opleiding veelvuldig mishandeld zouden worden. Dat zou gebeuren bij verenigingen die aangesloten zijn bij de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Politiehonden (KNVP).

De KNVP deed na de Zembla-uitzending zelf meteen aangifte tegen Van W. Op verschillende beelden die op verschillende data zijn gemaakt is te zien dat hij zijn hond Max sloeg met een harde plastic slang en ook met een veedrijver dreigde. „Daar zaten geen batterijen meer in, dus hij kreeg geen stroom”, zei Van W. tegen de rechter. Bovendien waren de slagen met de slang en het dreigen met de veedrijver niet bedoeld om hem beter te laten gehoorzamen, maar om zijn geblaf te stoppen. „Ik heb de hond amper geraakt”, zei Van W.

Van W. mag van de KNVP drie jaar geen honden meer trainen, maar door de impact van de zaak zei Van W. dat hij zijn hobby er helemaal aan had gegeven Zijn club uit Gemonde is de erkenning als officiële opleider van politiehonden ook kwijt tot er een verbeterplan is ingediend bij de KNVP.