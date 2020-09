Twee leerlingen in Steenwijk besmet met corona, klassen niet in quarantaine

Dat is besloten naar aanleiding van het contactonderzoek van de GGD, zo laat de schoolleiding aan De Stentor weten. Alle klasgenoten en hun ouders hebben een brief met informatie gekregen en maandag hebben de mentoren nog mondeling uitleg gegeven.

„Dit nieuws zo aan het begin van het schooljaar hebben we liever niet gehad, maar dit is wel de realitiet in deze coronaperiode. Belangrijk is nu dat de twee betreffende leerlingen goed herstellen en we wensen hen veel beterschap”, aldus rector Teunis Wagenaar. Volgens hem zijn er veel maatregelen op de school genomen, zoals eenrichtingsverkeer in de trappenhuizen, anderhalve meter afstand en het ontsmetten van de handen bij binnenkomst.