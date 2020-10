Chili begint met schone lei

Een van de laatste foto’s van president Allende (met helm) buiten zijn paleis, waar hij later dood in werd gevonden en het generaalsregime de macht greep in 1973. Ⓒ foto ANP / HH

Santiago - Een langverwachte dag voor veel Chilenen zondag. In een referendum mogen ze aangeven of ze willen dat er een nieuwe grondwet komt in het Zuid-Amerikaanse land. Een direct resultaat van de protestgolf die een jaar geleden uitbrak. „We zij niet zo naïef om te denken dat alles op magische wijze gaat verbeteren. Maar het is een goed startpunt.”