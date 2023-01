Diefstal op Vakantiebeurs: waardevolle bezittingen van standhouders buitgemaakt

Dat bevestigt de Jaarbeurs. ,,We zijn ongelofelijk geschrokken en betreuren zeer wat er is voorgevallen’’, zegt Elsje van Vuuren, PR manager van de Jaarbeurs, over de diefstal.

Tot dusver hebben circa twintig standhouders gemeld dat er iets gestolen is uit hun stand. De Jaarbeurs-organisatie denkt niet dat dit aantal nog oploopt. In totaal staan er 850 exposanten op de Vakantiebeurs, die van 12 tot 15 januari plaatstvindt. ,,Het aantal getroffenen lijkt dus relatief mee te vallen; desalniettemin is het voor de standhouders waarbij er iets is gestolen onwijs vervelend’’, aldus Van Vuuren.

Ton Brinkman, voorzitter van de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties (VVKR), zegt dat er bij één van de leden van de VVKR die op de beurs Vakantiebeur staat ‘kostbaarheden’ gestolen zijn. Wat er precies is meegenomen, laat hij in het midden. ,,Maar het gaat duidelijk niet om een stapeltje folders.’’

Dag en nacht beveiligd

De diefstal kwam pas in de ochtend aan het licht. Hoe, en waar, de dieven het pand zijn binnengekomen is onduidelijk. Volgens Van Vuuren wordt de Jaarbeurs ‘dag en nacht’ beveiligd en zijn er dus ook ’s nachts beveiligers aanwezig. Hoeveel beveiligers er s’ nachts aanwezig zijn wil Van Vuuren ’in het kader van veiligheid en het belang van het onderzoek’ niet zeggen.

Volgens de woordvoerder is het gerucht dat er eveneens in de kantoren van de Jaarbeurs buit is gemaakt ‘onjuist’. ,,In onze kantoren is niks weg.’’ Ook wil ze benadrukken dat de inbraak geen gevolgen heeft voor bezoekers van de beurs. ,,Zij hoeven zich geen zorgen te maken of te vrezen voor diefstal van hun spullen.’’

De evenementenlocatie zegt op dit moment onderzoek te doen naar de toedracht van de inbraak. ,,De camerabeelden worden op dit moment geanalyseerd en we staan in nauw contact met zowel de politie als met de getroffen exposanten’’, aldus Van Vuuren. Voor hen zal ’een passende oplossing en/of tegemoetkoming’ worden gevonden. ,,Hoe dat er uitziet is nu nog niet duidelijk, maar we gaan uiteraard samen om tafel om dit op te lossen.’’

De Jaarbeurs spoort de standhouders waarbij spullen zijn buit gemaakt aan om bij de politie aangifte te doen van diefstal.