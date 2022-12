Met 10.000 grote zandzakken gevulde tunnel in A7 zeker half jaar dicht

De Prinses Margriettunnel loopt onder het Prinses Margrietkanaal door. Door opkomend grondwater zijn grondankers gebroken, die de tunnel op zijn plaats moeten houden.

Woensdag spraken Rijkswaterstaat, de provincie Friesland en de getroffen gemeenten Fryske Marren en Súdwest-Fryslân met elkaar over de afgesloten weg. Ze willen de overlast voor omwonenden en weggebruikers tot een minimum beperken, maar er zijn geen concrete maatregelen aangekondigd.

Volgens De Ruig wordt met spoed onderzoek gedaan om de oorzaak van de problemen te vinden. „We hebben hier te maken met hoge grondwaterstanden, veenweidegebied en een dorp dichtbij, dat alles maakt het niet gemakkelijk.”

10.000 zandzakken

Met 10.000 zandzakken wordt nu druk gecreëerd op het asfalt, om ervoor te zorgen dat het niet verder omhoog komt. De weg tussen Sneek en Joure is sinds het asfalt omhoog kwam afgesloten. Daardoor wordt verkeer omgeleid, wat weer voor overlast zorgt doordat andere wegen en bruggen zwaarder worden belast. Dat is belasting waar de wegen niet op zijn gebouwd.

Gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder wil dat er ook door de landelijke overheid naar de problemen wordt gekeken. Friesland heeft veel water, maar ook andere provincies kunnen met vergelijkbare problemen te maken krijgen. „Rijksbrede aandacht voor deze specifieke situatie is meer dan wenselijk.”

Omdat een oplossing over zes maanden wordt verwacht, hebben de betrokken partijen ook gekeken naar de impact op het vaarseizoen, dat in april begint. Ook wordt rekening gehouden met scholieren uit omliggende dorpen zoals Langweer en Idskenhuizen die vaak over de omleidingswegen naar school moeten fietsen in plaatsen als Joure.