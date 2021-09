Rotterdam en Zwolle voeren polsbandjes in voor horeca in centrum

In een brief aan horecaondernemers laat de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb weten dat in het centrum van de stad aanstaande vrijdag en zaterdag mobiele controlepunten komen. Ze worden neergezet in de buurt van het Stadhuisplein en bij de Witte de Withstraat, beide plekken waar veel uitgaansgelegenheden zitten. Mensen die iets willen eten of drinken bij een café of restaurant in het gebied krijgen bij het controlepunt op vertoon van hun identiteitsbewijs en een geldige QR-code een polsbandje. Dit is geldig voor één dag en heeft elke dag een andere kleur.

Controle

In Zwolle verrijzen twee controleposten waar mensen de QR-code uit de app CoronaCheck kunnen laten scannen. Bij een van de twee locaties wordt bovendien een testlocatie neergezet. Mensen moeten daar wel van tevoren een afspraak voor maken. Zodra de uitslag van hun coronatest bekend is en mensen negatief testen, krijgen ze het polsbandje waarmee ze uit kunnen gaan. Zwolle gebruikt de polsbandjes in elk geval de komende twee weekeindes. Daarna wordt het geëvalueerd.

Pilot

De polsbandjes maken het voor horecazaken makkelijker om te controleren wie er een coronatoegangsbewijs heeft. Deze controle is sinds afgelopen weekeinde verplicht voor bezoekers vanaf 13 jaar in onder meer de horeca. Om horecabezoekers te wijzen op de controlepunten in de binnenstad zet Rotterdam tekstkarren in. Als de pilot van dit weekeinde slaagt, wordt er gekeken of er meer controlepunten op andere plekken in de stad komen.

Andere gemeenten gingen Rotterdam voor in het gebruik van polsbandjes om QR-codes te checken. In Alkmaar en Breda kon vorig weekeinde al op stap worden gegaan met een coronabandje. Onder meer Den Haag, Roosendaal en Oosterhout beginnen er dit weekeinde aan.