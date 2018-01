Oplichter ’Benny’ steelt goud via wc en Utrechts hotel

De oplichter maakte een deal met de handelaar. Vervolgens wilde hij het goud nog even ’controleren’ met een chemische stof. Want: is het wel echt goud? Benny en de goudhandelaar zitten op dat moment in een Utrechts café. Het is druk. Benny loopt liever even naar de wc, zegt hij. De handelaar gaat akkoord.

Na drie minuten krijgt de verkoper argwaan. Hij loopt naar de toiletten, maar Benny is daar niet meer. Bij de toiletten is namelijk een doorgang naar een hotel, dat ernaast ligt. De vogel is gevlogen. Op camerabeelden van Bureau Hengeveld is te zien hoe Benny de hotellobby doorloopt, en rustig naar buiten wandelt.

Hier wandelt de man, op z’n dooie akkertje, weg uit de lobby. Ⓒ Screenshot Bureau Hengeveld

De politie is op zoek naar de dief die een blanke huidskleur heeft, 40 tot 50 jaar oud is, ongeveer 1.70m groot is en zowel een volle en bruine baard heeft als een ’gedraaide snor’. De man droeg een zwarte hoed, donker colbert en gestreept overhemd met zalmroze stropdas. Hij is mogelijk Duits.