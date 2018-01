Agenten worden speciaal getraind om uiteindelijk met een geoefend oog de exclusieve jassen bij verdachten van criminele activiteiten te herkennen. „Een Rolex nemen we van een verdachte al regelmatig af. Kleding nog zelden. En dat is vooral bij jeugd een statussymbool”, zei politiechef Frank Paauw eerder tegen De Telegraaf. „Sommige jongeren lopen nu met jassen van 1800 euro. Ze hebben geen inkomsten, dus de vraag is hoe ze eraan komen.”

Ombudsman Anne Mieke Zwaneveld vindt die aanpak ’veel te ver gaan’. Wie een dure jas draagt, heeft dat niet per definitie aan criminele activiteiten te danken. „Dan heb je toch echt aanvullende aanwijzingen nodig om dat te kunnen zien”, zegt ze tegen RTV Rijnmond. „Je kunt niet zomaar horloges van polsen rukken.”

Een vergelijkbaar concept, de ’patsercontrole’ met dure auto’s, vindt ze geen probleem. „Van auto’s kun je zien wie de eigenaar is en kun je objectief de dagwaarde bepalen. En bovendien was het bij de patseraanpak ook altijd al zo dat er aanvullende aanwijzingen moeten zijn. Als er aanwijzingen zijn dat mensen handelen in drugs of in vuurwapens, natuurlijk wil je dan niet dat de opbrengsten daarvan bij die mensen terechtkomt.”