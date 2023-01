Opmerkelijk geurtje: douane vindt stukken kameleon in potjes zeep en parfum

Ⓒ DOUANE

AMSTERDAM - Waar cosmetica doorgaans een verfrissende geur heeft, was dit voor een onderschepping van de douane op Schiphol een ander geval. Douaniers vonden namelijk een kameleon, in stukken gehakt, in een voorraad zeep en parfum.