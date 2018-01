Politie krijgt telefoontjes: ’Mag ik alpaca hebben?’

„Verzoek NIET te bellen als u interesse heeft in de alpaca”, twittert de politie Haarlem. „Als mensen tips hebben, horen we het graag”, zegt een woordvoerder tegen de NOS. „Maar als mensen aanbieden de alpaca op te vangen, dan kunnen we daar niets mee.”

Het beest werd dinsdagnacht gevonden in een studentenhuis in de Jansstraat, zo blijkt nu. Met een touw om de nek. Personal trainer Victor Kuiks vond het dier in zijn huis. Een studentikoze grap ligt voor de hand, maar de politie zegt dat uit te sluiten. Vermoedelijk wilde iemand van het dier af.

Hoe vaak er precies gebeld werd voor de alpaca, wil de politie niet kwijt.