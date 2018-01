Parkieten foetsie door de zware storm

„We werden rond drie uur ’s nachts wakker doordat het hele huis heen en weer bewoog. Ik was even bang dat het dak eraf zou vliegen, maar dat viel gelukkig mee. Toen schoot me opeens te binnen dat de parkieten buiten stonden. We gingen snel naar beneden en zagen daar dat de achterkant van het kooitje af was gewaaid en alle parkieten weg waren.”

Gisteravond had Cynthia de parkieten nog altijd niet terug. „Ik heb niet heel veel hoop meer, want ik denk niet dat zij de weg makkelijk terugvinden. Zo’n storm kan ze een flink eind meenemen.”

Ze baalt flink. „Dit gaat me niet in de koude kleren zitten, we hadden die parkieten al vijf jaar en waren er echt aan gehecht.” Elders in Zierikzee werden Sandra Fontein-Hubregtse en haar echtgenoot ook het slachtoffer van de storm: hun voorgevel werd in diezelfde nacht van het huis gerukt. De wagen die voor het huis stond, was het slachtoffer van de stenenregen.

„Normaal staan onze auto’s daar, toevallig nu niet. Het was de auto van de buurvrouw, gelukkig een leasewagen. Ik schrok wel toen de brandweer om zes uur in de ochtend opeens voor de deur stond en de straat bezaaid lag met stenen.”

In Vlissingen genoten mensen vooral van de storm. Grote groepen keken hun ogen uit toen het water zijn hoogste punt bereikte en de golven tegen de kades aanklotsten. Ook de surfers trokken veel bekijks. „Hoe hoger de golven, hoe beter. Het is alleen oppassen voor de stroming”, vertelde een van hen, voor hij met zijn board onder zijn arm weer de hoge golven in rende.