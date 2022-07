Dodelijk drama voor Marokkaanse familie tijdens vakantie-uitje

Het gezin uit het plaatsje Ans, bij Luik, gaat ieder jaar op vakantie naar Marokko om familie te bezoeken. Deze week maakten ze samen een daguitstap naar de oase van Fint. Maar dat liep dramatisch af.

Een neef verdween plots onder water en verdronk. De hulpdiensten probeerden de jongeman nog te redden, maar alle hulp kwam te laat. Het lichaam van de jongeman werd naar het ziekenhuis van Sidi H’ssine Bennacer gebracht. De familie volgde de ambulance, maar onderweg raakte ze betrokken in een zwaar ongeval.

De wagen met de drie jongste kinderen van de familie Boujamaoui, die bestuurd werd door hun oom, verongelukte. Youssef Boujaoui (13), zijn jongere broertje Yassin (4) en hun zus Ibtissam (15) waren op slag dood. Ook twee neven in de auto overleefden de klap niet. Een tante die in de auto zat, raakte zwaargewond en overleed later aan haar verwondingen in het ziekenhuis.

De moeder van de jonge Belgische kinderen en hun oudere zus waren in het vakantiehuis gebleven en waren dus niet betrokken bij het ongeval. De vader van het gezin zat in de ambulance met de eerder verdronken neef.

Het is nog onduidelijk hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. Volgens Belgische media waren er geen andere auto’s bij betrokken.

Veelbelovend talent

In Luik is de schok groot na het drama in Marokko. De jonge Youssef was lokaal vrij bekend en gold als een veelbelovende speler bij de U13 van voetbalclub RFC Luik. De club communiceerde dan ook zelf over het overlijden van een van hun jeugdspelers.

„Youssef speelt al 6 of 7 jaar bij RFC. Hij heeft altijd voor deze club gespeeld. Hij was een zeer goede speler die zich altijd voorbeeldig gedroeg”, zegt Frédéric Debougnoux, jeugdcoördinator bij RFC Luik, tegen SudPresse. „Hij was altijd aanwezig en had veel sportieve kwaliteiten. Hij was ook opgenomen in de selectie van Luik en had al aanbiedingen gekregen van eliteclubs. Wij probeerden het team van jaar tot jaar intact te houden om cohesie te creëren en vandaag beseffen wij dat er echte vriendschappen waren tussen de jongeren. De spelers die naast Youssef hebben gespeeld zijn ontdaan.”

Het eerste elftal, uitkomend op het derde niveau in België, speelt zaterdag een vriendschappelijke wedstrijd tegen Tubeke. Spelers zullen een zwarte rouwband dragen en een minuut stilte houden voor Youssef en voor zijn broertje en zus.