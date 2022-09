Oorlog in Oekraïne Dag 216 van de invasie LIVE | Opnieuw dreigende taal uit Moskou: ’NAVO te bang voor nucleaire apocalyps om in te grijpen’

Een opgeroepen Russische man neemt afscheid van zijn geliefden in de regio Rostok om deel te nemen aan de oorlog in Oekraïne. Ⓒ ANP / EPA

De grootschalige Russische inval in Oekraïne duurt inmiddels ruim zeven maanden. Na Poetins oproep tot een gedeeltelijke mobilisatie zijn er protesten uitgebroken in Rusland, 300.000 reservisten moeten meevechten in Oekraïne. Volg de laatste ontwikkelingen hier in ons liveblog.