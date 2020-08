Brenton Tarrant krijgt levenslang, zonder kans op vervroegde vrijlating

De 29-jarige Tarrant heeft bekend dat hij 51 personen had doodgeschoten en 40 mensen had geprobeerd te vermoorden. De racist en extremist is ook veroordeeld voor het plegen van een terroristische daad. Op 15 maart vorig jaar opende hij tijdens het vrijdaggebed het vuur in twee moskeeën.

Breivik

Tarrant, die zegt geïnspireerd te zijn door de extreemrechtse Noorse massamoordenaar Anders Breivik, zond de slachting die hij aanrichtte live uit op sociale media. Er vielen 50 gewonden.

De rechter noemde de daden van Tarrant in het vonnis „kwaadaardig” en „onmenselijk.” Tarrant vertrok geen spier op de uitspraak van de rechter, die zei dat de moordenaar geen enkele empathie had voor zijn slachtoffers. Desgevraagd had de Australiër ook geen reactie op de straf en het vonnis. De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern reageerde door te zeggen dat Tarrant een leven lang „complete en uiterste stilte” verdient.