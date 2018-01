Minder bussen en regiotreinen door staking

Vakbonden CNV en FNV willen hun eisen voor een nieuwe cao kracht bij zetten. Ze willen onder meer een vermindering van de werkdruk van buschauffeurs, maar de vervoersbedrijven willen daar geen centrale regeling voor treffen. Eerdere overleggen met werkgevers liepen op niets uit en een gesteld ultimatum verstreek.

Volgens FNV doen er „ruim voldoende” buschauffeurs mee aan de staking om het regionale busvervoer plat te leggen. Reizigers met de nachtbus kunnen wel gewoon hun gebruikelijke bus pakken. Ook sommige regiotreinen rijden gewoon volgens het spoorboekje.

,In het hele land ligt het streekbusvervoer plat.” Dat zegt een woordvoerster van vakbond FNV. „Het aantal deelnemers dat meedoet aan de staking is ruim voldoende om de bussen niet uit te laten rijden.” Alleen in Haarlem, Uithoorn en Zeeland zijn volgens haar bussen vertrokken, maar die zijn kort daarna weer teruggeroepen.