Zeeburgertunnel weer open na reparaties

De tunnel werd in zuidelijke richting afgesloten nadat woensdagochtend de lamellen voor de tunnel door een ongeluk met een vrachtwagen naar beneden kwamen. „De hele dag en nacht is gewerkt om de beschadigde delen in de tunnel te verwijderen of te herstellen en de tunnel te inspecteren”, aldus Rijkswaterstaat.

De openstelling is eerder dan verwacht. Rijkswaterstaat liet woensdag weten dat de tunnel tot zeker na de ochtendspits dicht zou blijven.

De lamellen, bedoeld als filter voor het felle daglicht zijn over zo’n honderd meter verwijderd en het asfalt is gerepareerd. Gesneuvelde lampen en matrixborden zijn weggehaald en worden op een later tijdstip opnieuw aangebracht.

Een vrachtwagen reed woensdag met een container op de oplegger de tunnel in, toen de klep van de container openwaaide. De vrachtwagen was de hoogtedetectie toen al gepasseerd. De stalen lamellen zijn door de openstaande klep meegenomen. Bij de daaropvolgende aanrijding met de tunnel viel de gehele container van de vrachtwagen.