Trump doekt fraudecommissie op

„Liever dan een eindeloze juridische strijd aan te binden ten koste van de belastingbetaler, heb ik vandaag een uitvoerend besluit getekend om de commissie te ontbinden”, aldus Trump in een verklaring. Daarin staat ook dat hij het ministerie van Binnenlandse Veiligheid opdracht heeft gegeven om verder onderzoek te doen en om de volgende stappen te bepalen.

Voorzitter van de commissie, die in mei vorig jaar in het leven was geroepen, was vicepresident Mike Pence. Staten stonden niet te springen om de komst van de commissie. Een federale rechter bepaalde dat die ook niet gemachtigd was om ze te dwingen data te overhandigen.