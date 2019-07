Hogere straf voor aanval op dominee Rhenoy

Wijnand B. met zijn advocaat Van Schaik. Ⓒ PETRA URBAN

ARNHEM - De 51-jarige Wijnand B. uit Tricht heeft in hoger beroep een hogere straf gekregen voor de aanval op een dominee in een kerk in Rhenoy in 2017. Het gerechtshof in Arnhem legde hem 2,5 jaar celstraf en tbs met dwangverpleging op. De straf is lager dan de vijf jaar en tbs die het Openbaar Ministerie had geëist, maar hoger dan de één jaar cel en tbs die in eerste aanleg was opgelegd.