Stembureaus Duitsland gesloten: ’Centrumlinkse SPD en conservatieve CDU/CSU gelijk op’

Ⓒ AP

BERLIJN - In Duitsland zijn de stembureaus gesloten. Sinds 08.00 uur konden de kiezers terecht bij zo’n 60.000 stemlokalen in het land om hun stem uit te brengen. De centrumlinkse SPD van minister van Financiën Olaf Scholz en de conservatieve CDU/CSU van lijsttrekker Armin Laschet gaan volgens een exitpoll van de omroep ARD gelijk op in de Duitse parlementsverkiezingen. 24 tot 25 procent van de stemmen gaat naar de CDU/CSU en 25 tot 26 procent is voor de SPD.