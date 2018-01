Arts: ’Rookvrije’ straat in Amsterdam

De huisarts in Noord stond met een zogenoemd ’raadsadvies’ aan de basis van de recent ingevoerde maatregel op de pont. „’Zien roken, doet roken’ wordt wel eens gezegd.”, legt hij uit. „Ik maak zelf geregeld gebruik van de pont en het viel me op hoeveel er op de pont werd gerookt. Maar het is ook een plek waar veel jongeren komen als ze door de stad pendelen op hun fiets. En omdat ons doel is om juist te voorkomen dat de nieuwe generatie gaat roken, heb ik het initiatief voor het rookverbod op de pont genomen.”

Rookverbod op pont

In het raadsadvies vroeg Koetsier het stadsbestuur tevens om ook de aanlegplaatsen van de pont, evenals bus-, tram- en metrohaltes rookvrij te maken: „Maar omdat die plekken tot de openbare ruimte behoren, wilde de gemeenteraad daarin nog niet meegaan, ook omdat het juridisch gecompliceerd ligt. Maar wellicht is dat iets voor de toekomst.” Plannen om extra initiatieven te nemen om ook de bus-, tram- en metrohaltes rookvrij te krijgen, heeft Koetsier niet. „Het rookverbod op de pont is wat mij betreft een goede eerste stap.”

Koetsier is bovendien betrokken bij zowel de huisartsenkring Amsterdam als het Amsterdams Rookalarm, een samenwerking tussen de huisartsenkring, GGD, Jellinek en 1ste Lijn Amsterdam. Vanuit het platform worden verschillende initiatieven ontplooid om de hoofdstad rookvrij te maken.

’Gezond gedrag stimuleren’

Koetsier: „Op 22 februari verklaren we bijvoorbeeld de Beverwijkstraat in Noord, waar onder meer het gezondheidscentrum, de huisartsenpraktijk en de bibliotheek gevestigd zijn, ’rookvrij’. Daarbij moet niet gedacht worden aan het strafbaar stellen van roken of politie die bekeuringen uitschrijft aan rokers, maar vooral om een signaal af te geven. Roken in eigen huis of op straat mag ook daar dus nog steeds, het gaat ons erom dat we gezond gedrag stimuleren en een goed voorbeeld geven. We merken dat er veel draagvlak voor ons initiatief is.”

Niet meer normaal

De pleitbezorger van het rookverbod zegt gedreven te worden door ervaringen die hij tegenkomt in zijn eigen praktijk: „Daarin kom ik veel patiënten tegen die geconfronteerd worden met de gevolgen van roken, bijvoorbeeld kanker of chronische longziekten. Van hen hoor ik dat ze veel moeite hebben om te stoppen met roken omdat het een verslaving is. Juist daarom moeten we voorkomen dat de nieuwe generatie begint met roken door te zorgen dat het een levensstijl is die we niet meer als normaal ervaren en actief ontmoedigen.”