Motorrijder raast met 200 km/u over A7

De politie wist de snelheidsduivel uiteindelijk alsnog in de kraag te vatten. Ⓒ POLITIE OMMELANDEN MIDDEN

TRIPSCOMPAGNIE - Een Groningse motorrijder is voorlopig zijn rijbewijs even kwijt. De 51-jarige snelheidsduivel uit het dorpje Tripscompagnie raasde zaterdagavond met ruim 200 kilometer per uur over de A7. „Als je om onze aandacht schreeuwt, dan krijg je die wel”, aldus de politie op Facebook.