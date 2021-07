ProRail en NS begonnen met plaatsen AED’s op alle stations: ’Hiermee redden we levens’

„Door het aanbod van AED’s uit te breiden van 50 stations nu naar alle 400 locaties willen wij een bijdrage leveren aan een landelijk dekkend AED-netwerk. Dat vergroot de overlevingskans van mensen die op of rondom stations een hartstilstand krijgen”, zegt Rik Sengers, coördinator wal bij NS, „waardoor levens kunnen worden gered.”

In maar liefst de helft van alle stations vervullen deze AED’s ook een extra functie: ze dekken een defibrillator-loze zone in de omgeving van het station af. Dit is een gebied zonder dag en nacht beschikbare AED’s in de buurt die zijn aangemeld bij het oproepsysteem HartslagNu.

Honderden levens redden

„Daarmee heeft deze uitbreiding van het netwerk impact voor de stations én hun omgeving”, zegt Floris Italianer, directeur van de Hartstichting. „Het is prachtig dat ProRail en NS op deze manier zo bijdragen aan de opgave die we in Nederland nog hebben om AED-loze zones te vullen. Met deze uitbreiding kunnen we mogelijk honderden levens redden, want jaarlijks krijgen zo’n 17.000 mensen buiten het ziekenhuis een hartstilstand, waarbij de helft gereanimeerd wordt.”

NS’er Sengers maakte zelf mee dat een reiziger onwel werd op station Eindhoven Centraal. „Toen ik de melding kreeg, ben ik zo snel mogelijk in actie gekomen omdat bij een hartstilstand elke minuut telt. Door binnen 6 minuten 112 te bellen, te starten met reanimeren en een AED aan te sluiten, is de overlevingskans het grootst.”

Onderweg naar het slachtoffer nam Sengers direct een AED mee. „Toen ik aankwam waren collega’s van mij al gestart met de reanimatie. Vervolgens sloten we de defibrillator aan en lukte het ons weer een hartslag te krijgen. Ambulancebroeders konden het slachtoffer daarna naar het ziekenhuis brengen. Het is mooi te weten dat in geval van nood nu dus altijd een AED beschikbaar is en door medewerkers van ProRail en NS én door burgerhulpverleners via HartslagNu te gebruiken is.”

Ⓒ Daisy de Pater

Kritiek

„Iedere burger die een erkende reanimatietraining heeft gevolgd, kan zich aanmelden bij HartslagNu. Als via 112 een melding van een hartstilstand binnenkomt, roept het systeem burgerhulpverleners op die in de buurt van het slachtoffer zijn. Zij krijgen de opdracht om te reanimeren en de dichtstbijzijnde AED op te halen. Zo krijgt het slachtoffer snel de juiste hulp terwijl de ambulance onderweg is”, meldt een woordvoerder van ProRail bij de uitrol van de nieuwe defibrillatoren woensdagochtend in Culemborg waar er twee werden geplaatst. De spoorbeheerder en NS hebben gezamenlijk 5,6 miljoen euro gestoken in het project. De laatste jaren was er kritiek dat er te weinig AED’s op stations hingen.