Iraakse verdachte van doodrijden Tamar (14) spoorloos verdwenen

De advocaat van de nabestaanden, Sébas Diekstra, bevestigt desgevraagd dat de verdwenen man de Iraakse nationaliteit heeft en bezig was met een asielaanvraag in Duitsland: „Dit is ook bekend bij de nabestaanden van Tamar.”

De verdachte heeft een verkeersboete gekregen van 1500 euro omdat hij op het moment dat hij Tamar aanreed, op zijn telefoon keek. Die boete is verstuurd en als onbestelbaar teruggekomen.

Boete niet betaald

Persvoorlichter Marleen van Fessem van het OM Noord-Holland bevestigt dat de boete niet is betaald en is geretourneerd: „Momenteel beraadt het OM zich op de mogelijkheden die er zijn om de strafbeschikking opnieuw schriftelijk uit te laten vaardigen aan bestrafte. Hierover kunnen nu nog geen mededelingen worden gedaan.”

Advocaat Anis Boumanjal reageert: „Ik kan bevestigen dat het Openbaar Ministerie heeft aangegeven dat de beschikking onbestelbaar retour is gekomen. Eerder is al besproken dat wij voornemens zijn – zeker nu er een artikel 12-procedure wordt ingesteld door de nabestaanden – verzet aan te tekenen tegen de beschikking. Veel meer valt er op dit moment niet over te zeggen.”

Deze artikel-12-procedure wil zeggen dat de nabestaanden van Tamar zich niet neerleggen bij de afdoening met een boete voor het veroorzaken van het noodlottige ongeluk.

’Geheimzinnig’

De advocaat van de nabestaanden, Sébas Diekstra, vertelt dat de Iraakse nationaliteit van de bestuurder en de bijrijders bekend is bij de ouders van Tamar. „Dit was de ouders al medegedeeld. Het bevreemdt hen dat hierover tot nu toe zo geheimzinnig is gedaan. Eerder meldde een krant dat een Duitser Tamar heeft doodgereden. Dat is dan natuurlijk gewoonweg feitelijk onjuist.”

Ⓒ ANP/HH

De Telegraaf heeft in een eerder stadium uitgebreid gesproken met de advocaat van de verdachte over de nationaliteit van de vier inzittenden in de auto die Tamar heeft aangereden. Anis Boumanjal vertelde destijds dat hij vindt dat de nationaliteit van de bestuurder geen enkele rol speelt in deze zaak.

„Ik zie oprecht niet de relevante van het gestelde onrechtmatige verblijf hier te lande. Het gaat om een fataal ongeluk. Daarbij zijn mensen betrokken, de nationaliteit is van nul invloed op het opsporingsonderzoek. Anders zou het zijn geweest als bijvoorbeeld was gebleken dat cliënt geen rechtmatig rijbewijs zou hebben of iets dergelijks, maar dat speelt juist niet in deze”, aldus Boumanjal.

Weggelopen

Het lichaam van het meisje werd op 25 juli 2020 rond 04.00 uur in de vroege ochtend gevonden in de berm van de dijk tussen Monnickendam en Marken nadat de familie alarm had geslagen over haar verdwijning. Tamar was van huis weggelopen na een ruzie.

Volgens het OM is „uit het onderzoek vast komen te staan dat het meisje door de auto van verdachte is overreden en daardoor is komen te overlijden.” Dat feit is dus afgedaan met een verkeersboete, die wordt aangevochten door de ouders van Tamar.