Familielid dode kinderen in koffers Nieuw-Zeeland geïdentificeerd

Volgens de politie in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul is de vrouw in Korea geboren en heeft ze ook de Nieuw-Zeelandse nationaliteit. In 2018 zou ze Zuid-Korea zijn binnengekomen en volgens de politie is nergens vastgelegd dat ze later weer is vertrokken uit het land. Hierdoor bestaat het vermoeden dat ze nog steeds in Zuid-Korea is.

Het is onbekend waar de vrouw nu is en of ze alleen of samen met andere familieleden in Zuid-Korea aankwam. Volgens de politie wijzen haar oude adres en haar leeftijd er op dat het mogelijk om de moeder van de kinderen gaat.

Veiling

De menselijke resten van de twee kinderen werden afgelopen week gevonden in koffers die op een veiling van een Nieuw-Zeelandse opslagruimte waren gekocht. De Nieuw-Zeelandse politie meldde dat hun lichamen waarschijnlijk al jaren in de opslagruimte lagen. Ze zouden tussen de vijf en tien jaar oud zijn geweest.

De koffers waarin hun restanten zijn gevonden werden door een familie gekocht in Auckland. De familie opende de koffers thuis nietsvermoedend en belde de politie meteen na de ontdekking. De familie is geen verdachte in de zaak.