Dwarsliggers laten politieke besluiten vastlopen

Leon Adegeest spitte voor het actiecomité Hoogoverijssel tegen de opening van Lelystad Airport de geluidsmodellen en milieurapporten door. Zijn berekeningen toonden aan dat de ’herriecijfers’ van het ministerie niet klopten. Ⓒ Matty van Wijnbergen

Dalfsen - Acht jaar na de aangekondigde verhuizing lijkt de kans klein dat de marinierskazerne ooit in Vlissingen haar deuren opent. Het is niet het eerste politieke besluit dat vastloopt in obstakels en vertraging. Hoe kan dat toch? Hebben dwarsliggers te veel macht, of moet Den Haag eens goed in de spiegel kijken?