Duurste wodka ter wereld gestolen uit Deens café

In Cafe 33 worden 1200 verschillende wodka’s verkocht, veelal de crème de la crème onder de wodka’s. Maar het absolute pronkstuk is de Russo Baltique.

En daar hadden de dieven het op gemunt blijkbaar, want de fles weegt drie kilo en bevat grote hoeveelheid ingelegd goud en zilver. Wat de fles bovendien bijzonder maakt, is dat het een stuk leer bezit, afkomstig van de zetel van een sportwagen die ooit aan de rally van Monte Carlo heeft deelgenomen. Dit meldt Newsweek.

House of Cards

De fles was bovendien niet van het café zelf, maar geleend van een Lets-Russisch bedrijf, de Dartz Factory. De Russo Baltique heeft zelfs de hitserie House of Cards gehaald, toen de fles in seizoen 3 werd aangeboden aan de Russische premier.

Voor het café is de diefstal een hard gelag, want de peperdure fles bleek een ware trekpleister te zijn. Gelukkig zijn er wel beveilingsbeelden gemaakt van de dader, al is hij nog spoorloos.