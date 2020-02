Lijkwagen met lichaam vrouw erin gestolen in VS

De sherrifs van Los Angeles County doen in een tweet, die inmiddels viraal is gegaan, een dringende oproep. „Maak van alle slechte beslissingen die je tot nu toe hebt genomen in ieder geval één goede en breng de kist met daarin de overleden persoon terug.”

Marvin Crowder bevestigde namens de politie aan The Washington Post dat het lichaam van een overleden volwassen vrouw is, maar dat ze haar nog wel moeten identificeren. „We weten nu nog niet wie ze is”, aldus Crowder.

De zwarte Lincoln Navigator stond woensdag voor de Grieks-orthodoxe Sint Antionius kerk geparkeerd. De chauffeur had twee kisten in de auto liggen, maar één daarvan werd afgeleverd. „Toen hij terugkwam, was de lijkwagen verdwenen”, aldus Crowder.

’Bizar’

Autoriteiten betwijfelen of de autodief zich ervan bewust was dat er een lijk achterin de Navigator lag. „Ik heb nog nooit een dergelijke zaak meegemaakt. Dit is bizar”, besluit Crowder.