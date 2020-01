Jodenhaat scherp veroordeeld bij Holocaust-herdenking wereldleiders

De Russische president Vladimir Poetin zei dat antisemitisme en vreemdelingenhaat overal moet worden bestreden. De Israëlische president Reuven Rivlin zei eerder dat het „niet bekend is waar het antisemitisme eindigt.” Poetin was het daar niet helemaal mee eens. „Helaas weten we dit wel. Auschwitz was het eindresultaat”, zei hij. In dat kamp in het geannexeerde deel van Polen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog meer dan een miljoen mensen, vooral Joden, vermoord door de nazi’s.

Ook de Amerikaanse vicepresident Mike Pence riep de wereld op zich sterk te maken tegen „de verachtelijke golf van antisemitisme.” „Maar dan moeten we ons ook verzetten tegen de hofleverancier van dit antisemitisme. De regering die de Holocaust ontkent en dreigt Israël van de kaart te vegen”, zo zei Pence. Daarbij doelde hij op Iran.

Correspondent Ralph Dekkers bezocht donderdag met koning Willem-Alexander Nederlandse Holocaust-overlevenden in Israël. Een emotioneel bezoek:

Gevaar Iran

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu sloot zich donderdag aan bij de woorden van Pence. Hij noemde de regering van Iran „het meest antisemitische regime op de planeet” dat zich bezighoudt met het „ontwikkelen van kernwapens en het vernietigen van de enige Joodse staat.”

Ook koning Willem-Alexander woonde donderdag het World Holocaust Forum bij, samen met staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid.