Thierry Baudet wil dat NOS-weerman Gerrit Hiemstra wordt ontslagen

De discussie begon eerder op de dag toen Thierry Baudet twitterde: „Die film van Gore slaat echt werkelijk helemaal nergens op. Er is geen toename in extreme weersomstandigheden. Het klimaat warmt veel minder op dan altijd voorspeld. Meer CO2 heeft geweldig positief effect op plantengroei. Smog in India heeft niets met CO2 te maken.”

’Slechts niet-onderbouwde stellingen’

Vervolgens reageerde Gerrit Hiemstra met: „Eén tweet met 4 keer onzin. Wie kan hier overheen?” Daarna schreef de weerman „slechts niet-onderbouwde stellingen” te zien „van de kant van meneer Baudet” en beëindigde hij de discussie.

Later kwam Baudet hier nog overheen met het verzoek of Gerrit Hiemstra niet ontslagen kan worden. Er ontstond heel wat online ophef over deze tweet. Inmiddes heeft Baudet de tweet verwijderd.