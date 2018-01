Pony en schapen aan de wandel in woonwijk

Rond drie uur ’s nachts kwam bij de politie een melding binnen over een rondwandelende shetlandpony en twee schapen in de Vlierstraat in Vaassen, zo meldt De Stentor.

Aan agent Johan Bouma, die nachtdienst had, en zijn collega de eer om het dierengezelschap in de kraag te vatten. Dat bleek moeilijker dan gedacht. Na wat verwoedde pogingen moest er versterkingen worden opgeroepen. Uiteindelijk lukte het met zijn vieren wel om de beestenboel te pakken te krijgen. „Afgelopen nacht ruim twee uur druk geweest met het vangen van twee schapen en een pony. Het was een behoorlijke klus”, zo laat Bouma weten op Twitter.

De dieren zijn opgevangen bij een stal in de buurt. De politie roept de eigenaar van het trio op zich te melden bij de politie in Epe.