Muis tegen draak

Laat me even badineren. Wat is dat toch een heerlijk conflict rond Hongkong. Eindelijk hebben we weer een strijd die in ieder geval op het oog makkelijk is uit te leggen. En hij valt nog in de komkommertijd ook.

Weg met die ellenlange en ingewikkelde oorlogen. Hier kunnen we de zaken lekker versimpelen. Dit is David tegen Goliath. De muis die het opneemt tegen de Chinese draak.

In het westen zullen we instinctief onze steun geven aan de demonstranten in de metropool. Democratie tegenover dictatuur! Zeker als het om vreedzame betogers gaat. Dat er recent geweld werd gebruikt door betogers op het vliegveld was een vergissing die de demonstranten ook razendsnel begrepen. Er werd sorry gezegd in het besef dat de publieke opinie geweld verafschuwt.

De goeien moeten wel de goeien blijven. Niet ingewikkeld doen. Dat Hongkong in de praktijk allang een gelimiteerde democratie vormt en dat heel veel Chinezen op het vasteland wel blij zijn met het regime van president Xi omdat ze werk en eten hebben (ooit de grootste zorg), maakt de zaak al ingewikkelder. Dat moeten we niet hebben!

Een gecompliceerde zaak wens je niemand toe. Want als het lastig wordt, kijkt de wereld weg. Je raakt vergeten. En als je vergeten wordt, gaat het bloedvergieten net zo lang door totdat er een duidelijke winnaar is.

Syrië is een duidelijk voorbeeld. Toen daar in 2012 een oorlog uitbrak was er sympathie voor de rebellen. Die Assad - dat wisten we wel - deugt niet. Dat zeven jaar later dezelfde Assad na een gruwelijke strijd met steun van de Russen stevig in het zadel zit, negeren we liever. Want de tegenstanders bleken deels ook uit radicale groepen te bestaan en het werd onduidelijk wie er terrorist of bevrijder was.

Een ander voorbeeld is Afghanistan. Miljarden heeft het westen er ingepompt. Militaire acties, trainingen, financiële steun, ontwikkelingsgeld en nog steeds zijn er aanslagen. En daar moeten echt heel veel doden bij vallen wilt u dat nog horen.

Jemen is een ander voorbeeld. De ergste humanitaire crisis dit jaar is daar. We weten dat Saoedi-Arabië en Iran er om invloed knokken, maar hoe zit het met de Houthi’s? Zijn dat nou de goeien of de slechten? Of interesseert het ons helemaal niet meer omdat het allemaal moslims zijn?

En Zuid-Soedan dan? Sinds de oorlog daar begon, zijn er 400.000 mensen gedood en een veelvoud daarvan is op de vlucht. Toch lijkt het alleen of George Clooney zich daar nog druk om maakt. Dichter bij huis wordt er in delen van Oekraïne nog steeds geknokt. Dat merken we alleen nog maar als AZ er moet voetballen.

De lijst met vaak vergeten conflicten is lang. Libië, de Filipijnen, Somalië, Congo, Centraal Afrika... ga maar door.

Hongkong mag vrezen en de crisis heeft gevaarlijke kanten, maar de metropool mag blij zijn dat het niet in die categorie ’gecompliceerd en vergeten’ valt.