Treinongeluk Zuid-Afrika: 4 doden en 100 gewonden

Ⓒ Twitter

JOHANNESBURG - Door een botsing van een passagierstrein op een vrachtwagen en een auto in Zuid-Afrika zijn zeker vier mensen om het leven gekomen. Ongeveer honderd mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde donderdagochtend in de buurt van Kroonstad in de provincie Free State. Door de botsing vloog de trein in brand, zegt reddingsdienst ER24.