Aantal opgepakte illegalen loopt op

Uitgeprocedeerde asielzoekers van actiegroep ’We are here’. Deze mensen komen niet voor in het verhaal. Ⓒ ANP / HH

Amsterdam - Er zijn afgelopen jaar veel meer illegalen opgepakt in Nederland dan het jaar ervoor. In 2019 ging het in totaal om 3565 ongewenste vreemdelingen. Vergeleken met 2018 is dat een stijging van bijna dertig procent.