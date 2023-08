Doorbraak: wetenschappers maken voor het eerst lied na met hersengolven

Het onderzoek van de Universiteit van Californië, gepubliceerd in PLoS Biology, werd uitgevoerd tijdens operaties van 29 mensen met epilepsie. Bij de mensen die geopereerd werden, waren elektroden direct op het oppervlak van de hersenen geplaatst. Hierdoor werden hersengolven gedetecteerd. Een fragment van ongeveer drie minuten van het nummer Another Brick in the Wall van de band Pink Floyd werd vervolgens tijdens deze operaties afgespeeld.

Kunstmatige intelligentie ook hier belangrijk hulpmiddel

Uiteindelijk werd kunstmatige intelligentie (AI) gebruikt om de opnames te decoderen en er een reproductie van te maken. De geluiden en woorden van het lied zouden dan te horen moeten zijn na het decoderen. En jawel, dit lukte. Hoewel het fragment - op basis van hersenactiviteit dus - erg gedempt overkomt qua geluid, is de zin All in all, it’s just another brick in the wall, redelijk herkenbaar te horen.

Reden dat het nog een beetje onduidelijk klinkt, is de afstand tussen de elektroden bij mensen. Sommigen hadden de elektroden op 5 millimeter afstand van elkaar, terwijl er bij anderen 3 millimeter afstand was. Bij de laatste groep kwam de beste geluidskwaliteit naar voren. Robert Knight, neuroloog aan de Universiteit van Californië en de man die het onderzoek leidde, meent dat de reconstructie nog veel beter zou klinken als de elektroden op 1,5 millimeter afstand van elkaar zouden worden geplaatst.

Tekst gaat verder onder de video: luister hier naar het origineel van Pink Floyd.

Nog iets dat aan het licht kwam tijdens het onderzoek, is hoe de hersenen muziek oppikken. Zo blijkt de rechterkant van de hersenen meer ingesteld te zijn op muziek dan de linkerkant. Daarnaast is het de verwachting dat wanneer hersenopnametechnieken verbeteren, het goed mogelijk is dat dergelijke onderzoeken niet meer tijdens operaties hoeven te gebeuren. In de toekomst zou het ook zomaar kunnen dat opnames al genomen worden door alleen maar de elektroden op de hoofdhuid te plaatsen.

Het is hoe dan ook niet voor het eerst dat er reproducties worden gemaakt op basis van hersenactiviteit. Onderzoekers van de Universiteit van Texas wisten eerder al spraak en zelfs stille, ingebeelde woorden te reconstrueren uit hersenopnames.