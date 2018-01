Goed voornemen niet gedoemd te mislukken

Ⓒ Hollandse Hoogte

GRONINGEN - Elk jaar nemen acht op de tien Nederlanders zich voor om op 1 januari te stoppen met roken, minder geld uit te geven, meer te sporten of gezonder te eten. Toch weet slechts een op de zes de goede voornemens vast te houden en de doelen te behalen. Een veel hoger succespercentage is echter mogelijk, stelt André Aleman, hoogleraar neuropsychologie bij het UMCG in Groningen.