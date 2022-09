Grote hilariteit om gehackte taxi’s Moskou

Geparkeerde taxi’s voor het hoofdwartier van de Russische geheime dienst FSB in mei van dit jaar. Ⓒ ANP/AFP

Amsterdam - Gebruikers van Twitter en andere social media delen momenteel massaal een video waarop een eindeloze rij taxi’s te zien is in het centrum van Moskou. Er zou sprake zijn van een hack van een taxibedrijf waardoor alle beschikbare auto’s naar dezelfde plek zijn gestuurd. Een gigantische opstopping van een van de grootste boulevards van de stad is het gevolg.