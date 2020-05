VVN: breng kinderen niet met auto naar school

„We moeten er voor waken dat er geen verkeersdrukte ontstaat door onnodig autoverkeer en grote groepen ouders. Moet je toch met de auto, parkeer die dan een stuk verder weg en loop het laatste stuk naar school”, zegt Rob Stomphorst van de verkeersclub.

„Hoe minder auto’s, hoe meer ruimte voor iedereen en hoe minder maatregelen er nodig zijn om de schoolomgeving aan te passen aan de richtlijnen van het RIVM. De schoolomgeving is in deze tijd het domein van enkel en alleen kinderen en hun leerkrachten. De richtlijnen zorgen voor een andere aanpak van de verkeerssituatie rondom school, waarbij contact zoveel mogelijk vermeden moet worden”, aldus de zegsman.

Zelfstandig

Zelfstandig naar school is mogelijk wanneer ouders hun kinderen dat hebben geleerd door hen steeds lopend of op de fiets naar school te begeleiden. Stomphorst: „Maar kinderen van een jaar of negen kunnen en willen ook graag zelf naar school. Groot voordeel is dat de toegang van de school niet verstopt raakt door autoverkeer en het schoolplein gedoseerd kan worden betreden. Zeker in deze tijd van groot belang.”

Het gegeven dat 50% van de leerlingen naar school gaan helpt hierbij. „Het is belangrijk dat ouders die hun jonge kinderen begeleiden naar school dat met één ouder doen en de schoolomgeving direct na het afleveren van hun kinderen weer verlaten”, stelt Stomphorst. „Het consequent toepassen van de richtlijnen heeft belangrijke gevolgen voor de verkeersstromen in de schoolomgeving. Hoe minder auto’s er zijn, hoe veiliger de kinderen zelf naar school kunnen lopen en fietsen en hoe minder extra verkeersmaatregelen in de schoolomgeving nodig zijn.”