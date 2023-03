FBI denkt dat coronavirus uit Chinees laboratorium kwam

Ⓒ EPA

WASHINGTON - De baas van de FBI, Christopher Wray, heeft in een vraaggesprek gezegd dat zijn organisatie er al geruime tijd van overtuigd is dat de meest waarschijnlijke oorsprong van het coronavirus „een incident in een laboratorium in China” is. Maar hij beklemtoonde dat het opduiken van het virus nog steeds wordt onderzocht en hij er niet veel over kan vertellen omdat veel materiaal staatsgeheim is.