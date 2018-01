Schrijver Aharon Appelfeld (85) overleden

Aharon Appelfeld in 2014 Ⓒ Wikimedia

JERUZALEM - De Israëlische schrijver en overlever van de Holocaust Aharon Appelfeld is op 85-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie in Jeruzalem bevestigd. Appelfeld was een van productiefste en bekendste auteurs van Israël. Hij heeft 47 boeken op zijn naam staan. Zijn werk werd in 35 talen uitgegeven, waaronder ook het Nederlands.