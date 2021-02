Lichtproject zet Eindhoven weer positief op de kaart na rellen

„Na die rellen willen we graag iedereen een hart onder de riem steken. En we willen Eindhoven zo, samen met iedereen in de stad, in een goed licht zetten”, zeggen de studenten Mayke Scheffer en Gijs Neerhof.

Voor en tijdens de avondklok braken ruim een week geleden rellen uit in de stad. Straatmeubilair werd vernield en supermarkten en andere winkels werden geplunderd. Maandag werd bekend dat zes mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij de rellen en plunderingen in zowel Eindhoven als Den Bosch, twee weken langer in voorarrest blijven.

Over het project zegt de Eindhovense burgemeester John Jorritsma: „Schitterend hoe betrokken onze studenten zijn met de stad en iedereen een hart onder de riem willen steken na de ellende van 24 januari.” Wie dat wil kan via het Instagram-account @eindhoven_is positieve beelden en boodschappen aandragen.