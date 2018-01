Strafontslag voor FIOD-medewerkster die date checkte

De FIOD-medewerkster probeerde haar ontslag afgelopen maand via de bestuursrechter in Den Bosch ongedaan te maken, maar de rechter wijst haar verzoek af.

De jonge fiscaal rechercheur die bij de fiscale opsporingsdienst in Eindhoven werkte, controleerde de financiële achtergrond van haar date en zijn familie afgelopen jaar in systemen van de Belastingdienst „omdat bij haar het vermoeden was gerezen dat deze persoon in fiscale zin niet zuiver op de graat was.” Aan weer een ander vriendje had de medewerkster informatie verstrekt over een lopend opsporingsonderzoek.

Tijdens haar verhoor zei de medewerkster dat voor haar niet duidelijk was dat het ongeoorloofd was haar nieuwe vriend en zijn ouders te controleren. In haar opleiding had ze weliswaar gehoord dat het niet was toegestaan om uit nieuwsgierigheid een buurman te controleren in de systemen, maar de controle van haar aanstaande vriend deed zij „uit verantwoordelijkheidsgevoel voor haar werk.” Zij wilde daarmee voorkomen dat ze zou omgaan met iemand „die niet zuiver op de graat was.”

Over het schenden van haar geheimhoudingsplicht tegenover een ander vriendje, vertelde de rechercheur dat dit gebeurde tijdens de eerste date bij haar thuis. „Zij was op dat moment alleen met de man, waarvan niemand op de hoogte was, en zij voelde zich bang en onder druk gezet”, zo blijkt uit de processtukken. De man had haar tijdens het afspraakje verteld dat hij eerder verdachte was geweest in een moordonderzoek. De sfeer veranderde toen hij haar vragen begon te stellen over onderzoeken van de FIOD, aangezien ze had hem vooraf via Whatsapp had verteld wat voor werk ze deed, nadat ze hem via internet had ontmoet. „Omdat zij de man uit haar huis wilde hebben, heeft zij bevestigd wat hij toch al leek te weten.” De man lijkt met opzet gezocht te hebben naar contact met vrouwen die hem justitiële informatie konden verstrekken.

De vrouw overweegt in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak, meldt haar raadsman desgevraagd. „De rechter houdt volgens mij onvoldoende rekening met het feit dat er tijdens haar opleiding nauwelijks aandacht besteed is aan het gebruik van de belastingsystemen in dit soort situaties”, aldus advocaat Martien Hoendermis.